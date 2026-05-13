Маркетплейсы обяжут не только создавать разделы "Сделано в Казахстане", но и настраивать поиск так, чтобы отечественные марки отображались первыми.

Казахстанские товары теперь будут автоматически попадать в топ выдачи на онлайн-платформах. Министерство торговли и интеграции РК готовит поправки, которые заставят маркетплейсы внедрить алгоритмы приоритетного показа продукции с маркировкой "Қазақстанда жасалған".

Алгоритмы на стороне местных брендов

Государство переносит правила "живых" супермаркетов в онлайн. Маркетплейсы обяжут не только создавать разделы "Сделано в Казахстане", но и настраивать поиск так, чтобы отечественные марки отображались первыми. По словам и.о. министра торговли Айжан Бижановой, законопроект уже проходит согласование.

Битва за "золотую полку"

В обычных магазинах контроль также усилится. Сейчас за местными производителями закреплено 30% ассортимента, а с поддержкой фонда "Даму" эта цифра может вырасти до половины. Теперь Минторг требует, чтобы товар не просто был в наличии, а лежал на уровне глаз покупателя - на "золотой полке".

Доказано на сыре: почему это работает

Эксперимент в сети Magnum показал, что визуальные акценты творят чудеса. В течение месяца казахстанские сыры выделяли яркими баннерами и аудиорекламой. Результат: продажи подскочили на 20%, что в два раза выше среднемировых показателей для таких приемов. Это подтверждает, что казахстанцы готовы к "экономическому патриотизму", если товар легко заметить.

Штрафы и проверки

За ограничение доступа местных марок к полкам или работу через лишних посредников сетям грозят внеплановые проверки и штрафы. Министерство планирует законодательно закрепить за казахстанскими брендами право на любые свободные площади в торговых залах.