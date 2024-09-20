В начале сентября министр транспорта и автомобильных дорог РК на встрече с жителями ЗКО сказал, что в этом году на трассе проведут средний ремонт, а в следующем ее расширят до четырех полос.

В пресс-службе филиала НК «КазАвтоЖол» по ЗКО сообщили, что разработка ПСД для реконструкции дороги началась в 2021 году и сейчас готова на 60%. К слову, после реконструкции автодорога станет четырехполосной, но вот когда начнется реконструкция, теперь неизвестно. Финансирование проектно-сметной документации осуществляется из республиканского бюджета, однако в этом году оно не предусмотрено из-за дефицита средств.

— Этот участок признан министерством транспорта перспективным проектом, который будет реализован после того, как определят источники финансирования строительно-монтажных работ через соглашения с международными финансовыми организациями. Кроме того, рассматривается вопрос выделения средств из республиканского бюджета на средний ремонт отдельных участков дороги для обеспечения безопасного и бесперебойного движения. Если финансирование утвердят, то пойдет дефектовка участка, потом будут делать сметно-техническую документацию, а после будет экспертиза. Не факт, что это будет в этом году, скорее всего перенесут на следующий год, — сообщили в пресс-службе «КазАвтоЖол».

В начале сентября министр транспорта и автомобильных дорог РК на встрече с жителями ЗКО сказал, что на трассе проведут средний ремонт.

Напомним, что трасса Атырау-Уральск относится к числу дорог, где часто происходят смертельные ДТП. С момента её постройки первый ремонт был проведён в 2003-2005 годах. После этого капитального ремонта и реконструкции не проводилось. В 2016-2017 годах на участках с 372 по 492 км выполнили средний ремонт.