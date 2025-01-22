Ремонт вместо реконструкции проведут на автодороге Уральск-Атырау

Реализация проекта по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию на данный момент приостановлена в связи с дефицитом средств в бюджете.

Общая протяженность автодороги республиканского значения Уральск — Атырау составляет 487 километров, из них 303 километра находится на территории Западно-Казахстанской области.



Как сообщили в филиале ЗКО АО «Национальная компания» «КазАвтоЖол», с момента строительства дороги первый ремонт был проведён в 2003-2005 годах за счет японского займа фирмой «Тодини».

На этой автодороге три года проводили средний ремонт: в 2016 году 39 километров на участках 473-492 км, 372-392 км стоимостью 554 миллиона тенге, в 2017 году 81 километра на участке 392-473 км на 1 млрд тенге и в 2018 году на участках 206-297 км, 302-311 км на 234 млн тенге. Всего за три года охватили средним ремонтом 220 километров дороги.

По данным «КазАвтоЖол», в 2025 году на 180 километрах трассы Уральск — Атырау планируют провести средний ремонт. Сейчас ширина проезжей части составляет 7 метров и относится дорога к III технической категории.

— На сегодняшний день для среднего ремонта дороги составляют сметные расчеты, после проведут экспертизу проекта. И только после заключения экспертизы объявят конкурс для определения потенциального поставщика, — пояснили в филиале компании.

Также в «КазАвтоЖол» сообщили, что реализация проекта по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию на данный момент приостановлена в связи с дефицитом средств в бюджете.

— На трассе Уральск — Атырау средний ремонт необходим, так как при реконструкции движение автотранспорта будет осуществляется по существующей дороге. Рабочий проект по реконструкции участков автодороги разрабатывается по параметрам первой технической категории традиционным методом с расширением земляного полотна в левую, а на отдельных участках в правую стороны. Устройство второго земляного полотна предусматривается на расстоянии 5-300 м от существующей дороги. При этом исключается необходимость устройства барьерного ограждения и строительство временной объездной дороги. Устройство ограждения от животных предусматривается по всей трассе, — пояснили в компании.

Между тем, интенсивность движения на дороге выросла с 3500 до 8500 автомобилей в сутки. Как отмечают полицейские, одной из основных причин ДТП, происходящих на данной трассе, является недостаточная ширина проезжей части.

К слову, эта дорога в списке трасс, где чаще всего происходят смертельные ДТП.