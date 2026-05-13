В Актобе ликвидировали возгорание в многоквартирном доме по проспекту Санкибай Батыра. По прибытии сотрудники МЧС обнаружили сильное задымление на втором этаже, где горели домашние вещи и мебель. Пожарным удалось локализовать огонь на площади 5 квадратных метров.

- По лестничному маршу сотрудниками МЧС спасены 5 человек, из них двое детей. Также с помощью автолестницы 1 подросток был спасён. Они были осмотрены бригадой ЦМК. 72 человека эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщили в ведомстве.

МЧС предупреждает граждан о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности в жилых помещениях, чтобы избежать подобных инцидентов.