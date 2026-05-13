В Казахстане участились случаи, когда магазины и сервисные центры отказываются принимать оплату картой или через QR-код.

В ДГД по Мангистауской области подчеркивают: такие действия прямо нарушают права потребителей. Согласно закону "О платежах и платежных системах", предприниматели обязаны предоставлять клиенту выбор между картой, QR-платежом и наличными.

Цена нарушения: от предупреждения до крупных штрафов

За навязывание наличного расчета предусмотрена административная ответственность. Если предпринимателя поймают на отказе принять карту впервые, он получит предупреждение. Однако повторный инцидент обойдется бизнесу значительно дороже.

Размер штрафа зависит от масштаба бизнеса: для малого предпринимательства он составляет 40 МРП (173 000 тенге), для среднего - 60 МРП (259 500 тенге), а для крупного - 100 МРП (432 500 тенге). Кроме того, продавец обязан выдать фискальный чек вне зависимости от способа оплаты. Отсутствие чека - еще один повод для административного взыскания.

Как защитить свои права

Если вы столкнулись с требованием платить только наличными, вы можете официально пожаловаться в органы госдоходов. Проще всего сделать это через сервис eOtinish или обратившись в территориальное управление по месту жительства.

Для того чтобы жалобу рассмотрели, важно подготовить доказательства. Подойдут фотографии, видеозаписи момента отказа, показания свидетелей или любые другие подтверждающие документы. Безналичный расчет - это не "услуга" со стороны магазина, а законное право покупателя.