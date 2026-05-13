Президент подписал указ, определяющий сроки и этапы цифровизации среднего образования на 2026-2029 годы.

Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования Республики Казахстан", сообщает пресс-служба Акорды. Документ направлен на развитие инновационной системы обучения и формирование человеческого капитала в условиях ускоренного развития технологий.

Согласно указу, до 1 июля 2026 года правительство должно утвердить Комплексный план мероприятий на 2026-2029 годы. План будет включать создание механизмов персонализированного обучения, развитие цифровой инфраструктуры, подготовку учителей и обеспечение защиты персональных данных учащихся. К 1 сентября 2026 года в стране утвердят официальные стандарты применения ИИ в среднем образовании.

До 1 июня 2026 года Кабинет министров представит предложения по реализации пилотного проекта в школах. При его разработке будут использованы рекомендации Ли Кай-Фу, члена Совета по развитию ИИ. Техническое оснащение учебных заведений, задействованных в "пилоте", включая обеспечение стабильным высокоскоростным интернетом, должно быть завершено до 1 августа 2026 года. Ожидается, что это поможет сократить разницу в качестве обучения между городскими и сельскими школами.

До 1 сентября 2026 года будет принят план мер по непрерывному профессиональному развитию педагогов. Документ предусматривает использование ИИ в качестве дополнительного инструмента в образовательном процессе. В указе отдельно отмечено, что технологии ИИ не должны приводить к подмене профессиональной деятельности учителя.