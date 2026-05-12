Революционное открытие медиков из Stanford Medicine доказывает: вернуть суставам молодость можно без скальпеля и протезов.

Вирусные ролики из TikTok о "чудесном спасении" коленей получили научное подтверждение. Исследователи Стэнфордского университета обнаружили биологический "переключатель", который позволяет заново вырастить качественный коленный хрящ, разрушенный из-за старения или травм.

Биологический тормоз регенерации

Причиной износа суставов оказался фермент 15-PGDH - "белок старения", уровень которого с годами удваивается. Он блокирует естественную способность тканей к ремонту, превращая хрящ в тонкую прослойку. Команда профессора Хелен Блау разработала препарат, который временно отключает этот белок, заставляя клетки хряща снова активно делиться.

Прорыв, подтвержденный в Science

Как сообщает авторитетный журнал Science, в ходе лабораторных тестов поврежденная хрящевая ткань человека начала восстанавливаться всего за неделю. Важно, что на месте дефектов рос именно гиалиновый хрящ - гладкий и прочный слой, обеспечивающий безболезненное скольжение сустава, а не его грубый заменитель.

Конец эры протезирования

Сейчас технология готовится к клиническим испытаниям. Ученые прогнозируют, что в будущем вместо сложной замены сустава пациентам будет достаточно курса инъекций. Это открытие может навсегда изменить жизнь миллионов людей, страдающих от артроза, переведя лечение из плоскости "поддержки" в полную регенерацию.

Данный материал носит ознакомительный характер. Для постановки диагноза и выбора тактики лечения обязательно проконсультируйтесь с врачом.