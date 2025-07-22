В социальной сети набирает популярность видео жителя Атырауской области, в котором он возмущается ужасным состоянием трассы Уральск — Атырау.

В социальной сети набирает популярность видео жителя Атырауской области, в котором он возмущается ужасным состоянием трассы Уральск — Атырау.

— Я житель Атырауской области, еду в ЗКО в гости. Ежегодно и своевременно плачу налоги за транспорт. Почему я должен ездить по таким разбитым дорогам? Почему мы, казахстанцы, вынуждены ездить по таким дорогам? Больше 30 лет прошло со дня независимости. «КазАвтоЖол», министр транспорта, куда вы смотрите? Почему не приезжаете в Атырау? Приезжайте, я сам лично вас покатаю по этим дорогам. Особенно участок между Индером и Махамбетом находится в аварийном состоянии. Здесь почти нет дорог. Смотрите как эти фуры едут со скоростью 20-30 километров в час. Почему? Ответьте мне? Где депутаты? Где наши власти? Ходите довольные в своих костюмчиках и галстуках, — говорит за кадром мужчина.

В ролике мужчина приглашает посмотреть на разбитые дороги своими глазами.

— Всё плачевно. Это крик души! Чуть что, так Атырау — нефтяная столица, всегда поможет, поддержит, а его жители ездят по таким дорогам. Не сидите под кондиционерами, выйдите, проедьтесь. Народ устал ждать и терпеть! Мы же голосовали за вас, чтобы вы представляли интересы народа, а не чтоб вы пили кофе под кондиционерами, — сказал автор видеоролика.

Общая протяженность автодороги республиканского значения Уральск — Атырау составляет 487 километров, из них 303 километра находится на территории Западно-Казахстанской области.

По данным «КазАвтоЖол», в 2025 году на 180 километрах трассы Уральск — Атырау планируют провести средний ремонт. Также в «КазАвтоЖол» сообщили, что реализация проекта по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию в данный момент приостановлена в связи с дефицитом средств в бюджете.

Между тем, интенсивность движения на дороге выросла с 3500 до 8500 автомобилей в сутки. Как отмечают полицейские, одной из основных причин ДТП, происходящих на данной трассе, является недостаточная ширина проезжей части.

К слову, эта дорога в списке трасс, где чаще всего происходят смертельные ДТП.