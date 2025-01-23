Какие республиканские трассы отремонтируют в 2025 году в ЗКО

на 180 километрах автодороги Уральск — Атырау; на 17 километрах автодороги Казталовка — Жанибек — гр.РФ» (0-17 км); на 7 километрах автодороги Актобе — Уральск — гр. РФ км (254-261 км).

Как сообщили в филиале ЗКО АО «Национальная компания» «КазАвтоЖол», в 2025 году планируют провести средний ремонт на трассах:

на 180 километрах автодороги Уральск — Атырау; на 17 километрах автодороги Казталовка — Жанибек — гр.РФ» (0-17 км); на 7 километрах автодороги Актобе — Уральск — гр. РФ км (254-261 км).

Также планируется завершить капитальный ремонт на участках трасс:

Казталовка — Жанибек — гр.РФ (158-165 км), подрядная организация ТОО «БекетСатЖол», общая стоимость: 3,7 млрд тенге; Униге — Бисен — Сайхин (0-50 км), подрядная организация ТОО «Атырау жолдары», общая стоимость: 13,1 млрд тенге; Униге — Бисен — Сайхин (50-103 км), подрядная организация ТОО «Ак жол курылыс», общая стоимость: 15 млрд тенге.

Завершить реконструкцию планируют:

Подстепное — Федоровка — гр.РФ» (0-36 км), подрядная организация ТОО «Казкомсервис», общая стоимость: 31,5 млрд тенге; Подстепное — Федоровка — гр.РФ» (108-144 км), подрядная организация ТОО «ДСК Приоритет», общая стоимость: 15,7 млрд тенге.

Завершить средний ремонт:

подъезд к селу Хан Орда (0-21 км), подрядная организация ТОО «Ак жол курылыс», общая стоимость: 1,9 млрд тенге;

Актобе — Уральск — гр. РФ (330-369 км, 0-16 км (мостовой переход), подрядная организация ТОО «ДСК Приоритет», общая стоимость: 4,9 млн тенге.

Между тем, в «КазАвтоЖол» сообщили, что на ремонт дорог в этом году выделили 14,7 млрд тенге, в прошлом году - 43,4 млрд тенге, которые полностью были освоены.