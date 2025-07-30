Стоимость проекта составляет 8,7 миллиарда тенге.

Общая протяжённость автомобильной дороги «Атырау – Уральск» составляет 500 километров, из которых 487 километров относятся к дорогам республиканского значения. На территории Западно-Казахстанской области протяжённость данной автодороги составляет 303 километра.

По данным «КазАвтоЖол», в 2025 году планируется провести средний ремонт на участке трассы от границы с Атырауской областью с 189 километра до 249 километра. Протяжённость участка составит 60 километров. Стоимость — 8,7 миллиарда тенге.

В рамках среднего ремонта предусмотрены следующие виды работ:

Толщина слоя при фрезеровании 5 см – 481 000 м2;

Устройство основания методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента, ширина 8,6 м – 516 000 м2;

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки ІІ толщиной 6 см – 481 000 м2;

Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Типа Б, Марки ІІ, толщиной 5 см – 481 000 м2;

Устройство укрепления обочины с добавлением фрезерованного материала (21 645 м3) и песчано-гравийной смеси, толщиной 11 см (общий расход смеси - 77376 м3, общая толщина обочины 26 см, с учетом ресайклирования 15 см и 11 см асфальтобетонной смеси) ширина 2 м – 240 000 м2.

— Для безопасности дорожного движения ТОО «КАЖСервис» Западно-Казахстанского областного филиала проводит ямочный ремонт. На сегодняшний день выполнено более 15 000 м² ямочного ремонта. Также в настоящее время ведётся подготовка технической документации на проведение среднего ремонта участка автодороги с 372 километра по 492 километр, общей протяжённостью 120 километров, — дополнили в «КазАвтоЖол».

Стоит отметить, интенсивность движения на трассе Уральск — Атырау составляет с 3500 до 8500 автомобилей в сутки. Как отмечают полицейские, одной из основных причин ДТП, происходящих на данной трассе, является недостаточная ширина проезжей части.

К слову, эта дорога в списке трасс, где чаще всего происходят смертельные ДТП.



