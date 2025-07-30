Стало известно о состоянии детей, выброшенных из окна в Павлодаре

30 июля в Павлодаре произошла шокирующая трагедия. Женщина выбросила двоих детей из окна пятого этажа, сама выпрыгнула следом. В управлении здравоохранения Павлодарской области рассказали о состоянии детей и их мамы, передаёт Tengrinews.kz.

Пострадавших детей доставили в областную детскую больницу в 13:20.

– Ребёнок 2024 года рождения доставлен в состоянии клинической смерти, в приёмном покое проведены реанимационные мероприятия, госпитализирован в реанимационное отделение. Состояние крайне тяжёлое за счёт травматического шока 3 степени, по уровню сознания кома 3, обширная черепно-мозговая травма, множественное повреждение костей свода черепа, ушиб головного мозга, контузии внутренних органов, - говорится в сообщении.

У ребёнка 2017 года рождения закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей таза, повреждение внутренних органов. Состояние тяжёлое. Госпитализирован в реанимационное отделение. По данным управления, проводятся все необходимые лечебные и диагностические мероприятия.

Женщина 1991 года рождения, находится в сознании, состоянии также оценивается как тяжёлое. У неё закрытая черепно-мозговая травма, переломы верхних и нижних конечностей. Находится в отделении реанимации, проводится интенсивная терапия.

В департаменте полиции региона сообщили, что проводят расследование. Установлено, что 30 июля из окна подъезда, расположенного между 4 и 5 этажами дома по улице Нурмагамбетова в Павлодаре, выпали двое малолетних детей и женщина. Пострадавшие упали на козырек подъезда, все доставлены в больницу.

– Возбуждены уголовные дела по фактам покушения на убийство и самоубийство. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования. По предварительным данным, женщина состоит на учёте в специализированном медицинском учреждении, - сообщили в полиции.

На месте работает следственно-оперативная группа.