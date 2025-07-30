Также они не рассказали, что происходит с камерами после списания.

По данным департамента полиции ЗКО, в Уральске по проекту «Ковровое покрытие» установлено 400 камер, которые подключены напрямую к Центру оперативного управления (ЦОУ).

В подъездах многоквартирных домов в области установлены 1 571 камера от АО «Казахтелеком», они также подключены к ЦОУ. Еще 882 камеры установлены в районах. Из них 210 в Аксае, 243 в районе Байтерек, 69 в Акжаикском районе, 135 в Жангалинском и 207 в иных районах.

В конце 2024 года установили еще 100 камер в микрорайонах Жулдыз и 10 микрорайон. Также, по обращениям жителей, во дворах многоквартирных домов установили девять камер видеонаблюдения.

С начала 2025 года с помощью этих камер полиция раскрыла 63 преступления. Среди них — кражи, грабежи, угоны и хулиганства. Также удалось зафиксировать более 12 тысяч административных нарушений.

Вот некоторые из них:

1 620 фактов мелкого хулиганства;

более 10 тысяч нарушений правил дорожного движения;

15 случаев нарушения правил благоустройства;

256 случаев распития алкоголя или появления в общественных местах в пьяном виде;

14 фактов приставаний к прохожим.

В 2024 году в департаменте полиции ЗКО сообщали о том, что 292 системы видео наблюдения «Безопасный двор», установленные еще в 2014 году, вышли из строя из-за износа и завершения срока службы. Сейчас по их словам на их место устанавливают новые системы видеонаблюдения, а старые камеры списывают. Что с ними будет дальше — неизвестно. Будут ли их использовать как запчасти или утилизируют — нам не сообщили.

Также не предоставили информацию о том, сколько бюджетных средств было потрачено на установку камер видеонаблюдения. В полиции сказали, что этой информацией располагает акимат области, а в акимате заявили, что она находится у полиции. Однако, согласно сайту госзакупок, конкурс на покупку камер видеонаблюдения проводит департамент полиции ЗКО.