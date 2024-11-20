Истек срок годности: в Уральске не работают камеры видеонаблюдения

В 2014 году в Уральске установили 292 камеры, подключенные к участковым пунктам полиции. Однако из-за износа они вышли из строя. Случаев намеренного вывода камер из строя не зафиксировано.

В редакцию «МГ» не раз обращались жители с жалобами на неработающие камеры видеонаблюдения во дворах. В последнем случае у девушки на парковке повредили автомобиль и скрылись. Утром, обнаружив вмятины, она обратилась в полицию, но там сообщили, что камеры во дворе не работают, и выяснить, кто это сделал, невозможно.

— Мне сказали, что камеры давно не работают. Есть другие, но они находятся на дороге. Их проверили, но виновника так и не нашли. Что теперь делать? Машину повредили и скрылись, а ремонт придется оплачивать мне. У нас здесь несколько дворов, много машин выезжает на главную дорогу. Зачем вообще нужны эти камеры, если они не работают, — говорит жительница Уральска Юлия.

Местные жители часто жалуются в пабликах на то, что камеры не работают. Обычно это всплывает после краж личных вещей.