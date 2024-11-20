Истек срок годности: в Уральске не работают камеры видеонаблюдения

В редакцию «МГ» не раз обращались жители с жалобами на неработающие камеры видеонаблюдения во дворах. В последнем случае у девушки на парковке повредили автомобиль и скрылись. Утром, обнаружив вмятины, она обратилась в полицию, но там сообщили, что камеры во дворе не работают, и выяснить, кто это сделал, невозможно.
— Мне сказали, что камеры давно не работают. Есть другие, но они находятся на дороге. Их проверили, но виновника так и не нашли. Что теперь делать? Машину повредили и скрылись, а ремонт придется оплачивать мне. У нас здесь несколько дворов, много машин выезжает на главную дорогу. Зачем вообще нужны эти камеры, если они не работают, — говорит жительница Уральска Юлия.
Местные жители часто жалуются в пабликах на то, что камеры не работают. Обычно это всплывает после краж личных вещей.
Департамент полиции ЗКО сообщил, что программа «Безопасный двор» направлена на обеспечение безопасности, особенно в многоквартирных районах. Камеры видеонаблюдения помогают контролировать обстановку и быстро реагировать на инциденты. С 2014 по 2016 годы в Уральске было установлено 292 камеры, подключенные к участковым пунктам полиции. Однако со временем они вышли из строя из-за износа и завершения срока службы. Случаев намеренного вывода камер из строя не зафиксировано. Срок службы таких камер составляет не более 7 лет. Они находятся на балансе ДП ЗКО, их обслуживанием занималось управление информатизации и связи.
Сколько бюджетных денег было потрачено на их покупку и установку в ведомстве не ответили. Не функционирующие камеры остаются на своих местах. В настоящее время рассматривается возможность установки новых систем видеонаблюдения с подключением к Центру оперативного управления.
А пока в городе уже установлено 300 современных камер, которые передают данные напрямую в Центр управления. С начала 2024 года с их помощью было раскрыто 114 уголовных правонарушений, включая 8 краж, 19 грабежей, 9 угонов и 16 случаев хулиганства. Кроме того, зафиксировано 18 663 административных правонарушения, таких как мелкое хулиганство, распитие алкоголя, приставание в общественных местах и нарушения благоустройства. Также зарегистрировано 12 473 случая нарушения правил дорожного движения.