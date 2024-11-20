Школьное питание: что изменится в Казахстане

Министр просвещения Гани Бейсембаев на заседании правительства доложил о проводимой работе по обеспечению бесплатным горячим питанием школьников. Он отметил, что по поручению главы государства с прошлого года учащиеся начальных классов и дети из социально уязвимых слоев населения обеспечиваются бесплатным горячим питанием.

Министр просвещения Гани Бейсембаев рассказал о проводимой работе по обеспечению бесплатным горячим питанием школьников. Он отметил, что по поручению главы государства с прошлого года учащиеся начальных классов и дети из социально уязвимых слоев населения обеспечиваются бесплатным горячим питанием.

- На текущий момент обеспечены бесплатным горячим питанием 1,7 млн школьников, для этих целей из местного бюджета выделено 162 млрд тенге, - сообщил Бейсембаев.

Министерством просвещения приняты необходимые меры для обеспечения качества питания, утверждены соответствующие нормативные правовые требования:

Нормы питания в организациях образования пересмотрены в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Внедрен ежедневный мониторинг качества питания бракеражными комиссиями и постоянный контроль межведомственными экспертными группами.

Введено требование по наличию санитарно-эпидемиологического заключения поставщика до начала деятельности.

Ужесточены требования к квалификации поваров, их образованию и стажу работы.

Введено требование по установке видеонаблюдения на пищеблок.

Ведутся работы по автоматизации учета детей, получающих бесплатное питание в рамках проекта «Социальный кошелек».

Кроме того, совместно с министерством здравоохранения разработан новый стандарт питания в организациях образования, который планируется ввести в действие с 2025 года.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что якобы в новом учебном году бесплатное питание в школьных столовых будет доступно всем ученикам без исключения. Однако в управлении образования ЗКО информацию не подтвердили, но и не опровергли. По ЗКО бесплатным питанием обеспечиваются все школьники 1-4 классов и дети из социально-незащищенных семей 5-11 классов, сообщили в управлении образования ЗКО.

Между тем, по данным опроса детей, текущее школьное меню и предложенная пища нравится 59% детей, оставшимся 21% учащимся еда либо не нравится, либо они вовсе не едят в школьной столовой - 20%. В целом родители и дети положительно относятся к обеспечению бесплатным школьным питанием, но желали бы расширить ассортимент блюд, увеличить количество и разнообразие фруктов.