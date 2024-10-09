Рассылка о бесплатном питании в школах Казахстана оказалась не фейковой

В школьных чатах распространяется сообщение о том, что женщина получила СМС с номера 1414. В сообщении говорилось, что её ребёнку полагается бесплатное школьное питание, и для этого ей нужно зарегистрироваться в мобильном приложении eGov-mobile и получить ваучер.

В школьных чатах распространяется информация о том, что женщина получила SMS с номера 1414 о предоставлении бесплатного школьного питания. Для этого необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении eGov-mobile и получить ваучер.

— Сегодня коллега перешла по ссылке, а оказалось что это мошенники . Теперь у нее Каспи заблокирован. Будьте бдительны, предупредите других родителей, — сказано в распространяемом сообщении .

В АО "Национальные информационные технологии" заявили, что рассылку организовало министерство просвещения.