Рассылка о бесплатном питании в школах Казахстана оказалась не фейковой

В школьных чатах распространяется информация о том, что женщина получила SMS с номера 1414 о предоставлении бесплатного школьного питания. Для этого необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении eGov-mobile и получить ваучер.
— Сегодня коллега перешла по ссылке, а оказалось что это мошенники . Теперь у нее Каспи заблокирован. Будьте бдительны, предупредите других родителей, — сказано в распространяемом сообщении .
В АО "Национальные информационные технологии" заявили, что рассылку организовало министерство просвещения.
— Рассылка исходного сообщения является достоверной, портал электронного правительства и мобильное приложение eGov Mobile работают в штатном режиме, третьи лица не имеют доступа к данным пользователей. Просим пользователей не реагировать на ложные сообщения и не рассылать недостоверную, непроверенную информацию. Вся официальная информация о деятельности портала электронного правительства и приложения eGov Mobile публикуется в официальных источниках, а именно на сайтах eGov.kz и nitec.kz, - отметили в НИТ.