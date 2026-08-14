В Казахстане владельцев домашних животных обяжут искать им новых хозяев при отказе от содержания

При передаче питомца в пункт временного содержания прежний хозяин обязан платить за него.

В Казахстане изменили типовые правила содержания и выгула домашних животных. Соответствующий приказ приняли в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Согласно документу, если владелец или ответственное за животное лицо не может продолжать его содержание, он обязан устроить питомца в новое место:

в приют для животных;

в пункт временного содержания;

физическим или юридическим лицам, способным создать необходимые условия для его содержания.

При передаче домашнего животного в пункт временного содержания прежний хозяин обязан платить за животное до определения его юридической судьбы.