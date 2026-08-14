В Казахстане владельцев домашних животных обяжут искать им новых хозяев при отказе от содержания

В Казахстане изменили типовые правила содержания и выгула домашних животных. Соответствующий приказ приняли в Министерстве экологии и природных ресурсов.
Согласно документу, если владелец или ответственное за животное лицо не может продолжать его содержание, он обязан устроить питомца в новое место:
- в приют для животных;
- в пункт временного содержания;
- физическим или юридическим лицам, способным создать необходимые условия для его содержания.
При передаче домашнего животного в пункт временного содержания прежний хозяин обязан платить за животное до определения его юридической судьбы.
- Отказ от животного не влечёт прекращения обязанностей владельца домашнего животного или ответственного лица в отношении домашнего животного до приобретения права собственности на него другим лицом, передачи домашнего животного в приют для животных либо определения юридической судьбы животного при передаче его в пункт временного содержания животных, - говорится в документе.