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Социум

В Казахстане владельцев домашних животных обяжут искать им новых хозяев при отказе от содержания

При передаче питомца в пункт временного содержания прежний хозяин обязан платить за него.
Кристина Кобина
В Казахстане владельцев домашних животных обяжут искать им новых хозяев при отказе от содержания
Иллюстративное фото из архива "МГ"

В Казахстане изменили типовые правила содержания и выгула домашних животных. Соответствующий приказ приняли в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Согласно документу, если владелец или ответственное за животное лицо не может продолжать его содержание, он обязан устроить питомца в новое место:

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  • в приют для животных;
  • в пункт временного содержания;
  • физическим или юридическим лицам, способным создать необходимые условия для его содержания.

При передаче домашнего животного в пункт временного содержания прежний хозяин обязан платить за животное до определения его юридической судьбы.

- Отказ от животного не влечёт прекращения обязанностей владельца домашнего животного или ответственного лица в отношении домашнего животного до приобретения права собственности на него другим лицом, передачи домашнего животного в приют для животных либо определения юридической судьбы животного при передаче его в пункт временного содержания животных, - говорится в документе.

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