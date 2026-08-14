В Бурлинском районе реконструируют 115 км коммунальных сетей

В Аксае в рамках нацпроекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» реализуют четыре проекта по реконструкции коммунальных сетей. Об этом сообшили в управлении энергетики и ЖКХ ЗКО. Всего планируется обновить 115 километров водопроводных и канализационных сетей. На эти работы предусмотрено 5,6 миллиарда тенге, из которых 2,6 миллиарда тенге выделено в 2026 году.

Два проекта рассчитаны на продолжение работ в 2027 году. Реконструкция позволит повысить надежность водоснабжения и водоотведения в городе.

Напомним, что в 2024 году в пятом микрорайоне Аксая реконструировали три объекта водопровода. На работы из Национального фонда выделили более 538 млн тенге, из которых освоили 385 млн тенге. Еще почти 61 млн тенге направили из местного бюджета. Кроме того, в десятом микрорайоне города продолжается реконструкция сетей водоснабжения. Стоимость проекта составляет чуть более 183 млн тенге.