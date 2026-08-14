За крушение вертолета Ми-8 в ЗКО судят погибших пилотов

Трагедия, унесшая жизни четырех человек, произошла 23 февраля 2023 года в шести километрах от села Бейбитшилик в районе Байтерек. Вертолет компании "Казавиаспас" потерпел крушение при жесткой посадке в сложных метеоусловиях. В результате катастрофы погибли четыре члена экипажа, еще два человека получили травмы.

Хронология событий

Следственным органам удалось восстановить хронологию событий. Выяснилось, что в тот день в регионе действовало штормовое предупреждение, из-за чего вылет воздушного судна неоднократно откладывали. Однако после улучшения погодных условий вертолет всё же поднялся в небо, но вскоре погода резко ухудшилась - началась сильная метель. Расшифровка бортового самописца зафиксировала напряженный диалог между пилотами. Члены экипажа обсуждали мощный боковой ветер и открыто сомневались в целесообразности продолжения полета.

В ходе расследования вскрылись новые обстоятельства полета. Установлено, что спасательная техника Министерства по чрезвычайным ситуациям выполняла не аварийно-спасательную задачу, а коммерческий рейс. Вылет осуществлялся по договору с АО "КазТрансОйл" для планового облета магистрального нефтепровода, и на борту находились инженеры компании.

Что сообщили в суде?

Материалы уголовного дела о крушении вертолета "Казавиаспас" в Западно-Казахстанской области поступили на рассмотрение в районный суд № 2 района Байтерек. Из постановления суда стало известно, что обвинение по части 3 статьи 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" предъявлено двум погибшим членам экипажа - 59-летнему командиру воздушного судна Давлетбаю Канатову и 50-летнему второму пилоту Владимиру Афанасьеву.

Обычно гибель обвиняемых автоматически влечет прекращение судебного производства. Однако в данном случае процесс продолжится из-за позиции близких погибших, которые настаивают на оправдании пилотов.

- В соответствии с частью 4 статьи 35 УПК РК производство по делу прекращению не подлежит, если близкие родственники умершего подозреваемого, обвиняемого подлежащего привлечению к уголовной ответственности, или защитник возражают против прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования в целях его реабилитации, - говорится в постановлении суда.

Судебным постановлением к процессу в качестве защитников официально допущены родные погибших пилотов: супруга Давлетбая Канатова и сын Владимира Афанасьева. Теперь им предстоит отстаивать честное имя пилотов в ходе открытых судебных слушаний.

Стоит отметить, в 2023 году, летный состав "Казавиаспаса" открыто обращался к президенту Касым-Жомарту Токаеву с призывом провести масштабную проверку предприятия. В открытом письме пилоты заявляли, что руководство систематически использовало дежурные спасательные вертолеты для выполнения коммерческих перевозок в различных регионах страны.

По информации авторов обращения, в день крушения вертолет Ми-8 должен был нести дежурство в Атырауской области, однако находился с полетом в Западно-Казахстанской области.

- В результате в двух областях фактически отсутствовало оперативное поисково-спасательное обеспечение, что якобы помешало своевременно оказать помощь пострадавшему экипажу, - отмечалось в письме.

В связи с этим летчики настаивали на тщательной проверке финансово-хозяйственной деятельности компании "Казавиаспас" и законности передислокации спасательной техники.