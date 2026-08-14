Два выстрела в голову и грудь: казахстанец из ревности убил бывшую жену

В Костанае вынесли приговор бывшему сотруднику госкорпорации "Правительство для граждан", застрелившему экс-супругу прямо в её квартире. Чтобы попасть внутрь, мужчина использовал собственную 9-летнюю дочь, передает Almaty.tv.

На скамье подсудимых 47-летний экс-сотрудник финполиции, который на момент совершения преступления занимал должность по безопасности в госкорпорации «Правительство для граждан». Мужчина, чтобы попасть в квартиру к бывшей жене, купил их общей 9-летней дочери пирожные и попросил её открыть кодовый замок. Оставив ребенка на лестничной площадке, он проник в квартиру и застрелил бывшую супругу. По материалам суда, мотивом убийства стала ревность. После чего добровольно сдался полиции.

Сторона защиты настаивала переквалифицировать статью на убийство с особой жестокостью, так как для совершения преступления он использовал собственного ребёнка.

-Ребенок сейчас осознает, что она, по сути, открыла дверь для того, чтобы папа убил маму. Девочка пребывает в тяжелом психологическом состоянии. С ней работают психологи, мы настаивали, чтобы была часть 2 статьи 99 УК РК "Убийство с особой жестокостью", так как был задействован ребенок. Само действие, что он купил пирожные, с пирожным и оружием приехал к Юлии Сарсембиной и я до сих пор считаю, что мотив – ревность, не был подтвержден ни одним документом, это скорее личные качества подсудимого, - заявила адвокат Снежана Жукова.

Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы и удовлетворил гражданские иски потерпевшей стороны. Осуждённого обязали выплатить родной дочери 20 миллионов тенге в качестве компенсации за моральный вред, а родителям погибшей и её брату по 8 миллионов тенге.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.