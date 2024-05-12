В управлении образования ЗКО сообщили, что деньги на содержание учащихся школ выделяются из местного бюджета. В 2022 году на содержание одного ученика средней образовательной школы затратили 809 204 тенге в год, а в 2023 году — 954 138 тенге. В этом году на содержание одного ученика выделено 971 758 тенге.

В эту сумму входит зарплата педагогов, административного, технического персонала и полностью текущее содержание учебного заведения.

— Рост расхода средств на одного ученика связан с увеличением заработной платы педагогов, удорожанием цен на продукты и прочие товары и услуги. Учащихся начальных классов обеспечивают одноразовым горячим питанием. Кроме того, из местного бюджета выделяются деньги на обеспечение материально-технической базы школы, на капитальный ремонт, приобретение кабинетов, мебели. Детям из семей, находящихся в сложных социальных условиях, предоставляется поддержка из фонда всеобуча. Это питание во время пребывания в школе, покупка одежды, обуви, канцелярских товаров, а также финансовая помощь, возможность участвовать в культурных и спортивных мероприятиях, а также организация дополнительных уроков по различным школьным предметам, начиная с 1 сентября 2024 года. Для реализации дополнительных образовательных программ для детей выделено 7,5 миллиарда тенге на финансирование 50 внешкольных учреждений. Кроме того, на организацию школьных олимпиад, внешкольных событий и конкурсов областного уровня предусмотрено 283,2 миллиона тенге, — сообщили в ведомстве.

Большая часть бюджетных средств, а именно 65,3% от всего финансирования образования, предусмотрена для обеспечения работы дневных общеобразовательных учреждений, школ с особыми учебными программами и учебных заведений для одаренных детей.