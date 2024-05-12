По данным руководителя управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Мираса Мулкая, отопительный сезон в области прошёл в штатном режиме. Во время него зарегистрировали 1140 техногенных нарушений, среди которых по линии электропередач — 945, водоснабжения и водоотведения — 97, газоснабжения — 98. В системе теплоснабжения нарушений не зарегистрировали.

К слову, в этом сезоне количество техногенных нарушений снизилось вдвое. В прошлом году зарегистрировали 2 315 фактов. Мирас Мулкай отметил, что это результат инвестиций и плановых работ в межсезонье.

В этом году за счёт инвестпроектов и бюджетных инвестиций в сферу энергетики и ЖКХ направят 13,8 млрд тенге.

— В том числе на реализацию двух проектов по реконструкции сети водоотведения, семи проектов электроснабжения и одного проекта по реконструкции сети теплоснабжения выделили 10,3 миллиарда тенге бюджетных инвестиций, 9,3 из которых — из республиканской казны и один миллиард из местного бюджета. Однако эти средства ещё не поступили. Несмотря на это подрядные организации уже приступили к работам. В случае отсутствия финансирования это может негативно сказаться на подготовке к следующему отопительному сезону, — сказал Мирас Мулкай.

Вместе с тем Мирас Мулкай отметил, что премьер-министр РК Олжас Бектенов во время своего рабочего визита в ЗКО распорядился выделить 62,2 миллиарда тенге на реконструкцию инженерной инфраструктуры региона. По двум проектам теплоснабжения уже разработали ПСД, по семи проектам водоснабжения и водоотведения, и 14 проектам электроснабжения направили бюджетную заявку в профильное министерство.

Стоит отметить, что на реконструкция КНС-18, ПНС-20, ТМ-5 и водоснабжения Уральска требуется не менее восьми миллиардов тенге.

Глава региона Нариман Турегалиев распорядился до первого июня утвердить план подготовки к предстоящему отопительному сезону, а до первого сентября завершить ремонт на инженерных сетях.

Напомним, в регионе электросети изношены на 82%, КНС - на 90%, канализация и водоподведение на 60%, а ЖТЭ на 86%.