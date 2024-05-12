Как сообщается в социальных сетях, 9 мая девочка-подросток пострадала в одном из детских игровых центров города. Во время игры, якобы, сорвалась страховка и девочка упала с высоты. Родители вызвали скорую помощь и пострадавшую доставили в областную детскую больницу. Также пишут, что ранее в этом игровом центре пострадали еще двое детей.

В управлении здравоохранения по Атырауской области сообщили, что у 10-летней девочки диагностировали ушиб левого локтевого сустава и правого бедра. Пострадавшую отпустили на амбулаторное лечение.