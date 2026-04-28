Триста человек находились пьяными за рулём.

С 27 по 29 апреля в ЗКО проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок". Акция направлена на то, чтобы сделать улицы безопаснее и снизить число правонарушений. На время проведения мероприятия полицейские работают в усиленном режиме. Стражи порядка проводят рейды на улицах, в общественных местах и развлекательных заведениях, уделяя особое внимание ночному времени, безопасности на дорогах и профилактике правонарушений среди подростков.

Как отметил заместитель начальника департамента полиции ЗКО Ернар Султангалиев, в рамках акции они принимают комплексные меры, направленные на предупреждение и пресечение правонарушений.

- В целом с начала года полицейские региона уже раскрыли более 900 преступлений по горячим следам. Также выявлено 305 случаев управления автомобилем в состоянии опьянения. Кроме того, зафиксировано свыше 2500 административных правонарушений в общественных местах. В центры временной адаптации и детоксикации доставлены 2433 человека, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. На дорогах выявлено около 74 тысяч нарушений ПДД, по всем случаям приняты меры, - рассказал Ернар Султангалиев.

В полиции подчёркивают, что такие акции делают жизнь в регионе спокойнее.