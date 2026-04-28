В акимате опубликовали список мероприятий.

В пресс-службе акимата ЗКО озвучили план проведения Дня единства народа Казахстана.

Отмечать День единства народа Казахстана начнут в 11:00 28 апреля с конференции "Диалог единства - площадка мира и согласия". Мероприятие пройдёт в Доме дружбы в селе Теректы Теректинского района. Там же запланирована посадка деревьев.

29 апреля в 15:00 в Областном центре народного творчества (ул. Гагарина, 105/3) пройдет фестиваль "Дружба" среди творческих коллективов.

30 апреля в 16:00 в Доме дружбы (здание Ассамблеи народа Казахстана, мкр. Астана, 10) состоится праздничный концерт "Казахстан - страна дружбы".

2 мая в 09:00 на улице Ихсанова откроется сельскохозяйственная ярмарка. Также в этот день в городе пройдут субботники в рамках общенациональной акции "Таза Қазақстан" (Чистый Казахстан).

Напомним, в мае казахстанцы отдохнут целых девять дней.