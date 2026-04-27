В регионах ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду.

По данным РГП "Казгидромет", 27 апреля днем в Западно-Казахстанской области ожидается туман, ветер с порывами до 20 метров в секунду, 15 градусов тепла. Ночью дождь, гроза, +5 градусов. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Дождь с грозой, ветер с порывами ожидаются в Актюбинской области. Температура воздуха днем +18 градусов, ночью +10.

До 18 градусов тепла ожидается днем в Атырауской области. Ночью столбики термометров опустятся до +7.

В Мангыстауской области ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +20 градусов, ночью +12.