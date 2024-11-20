Названа самая популярная марка автомобиля в Казахстане

Начало заключительного квартала 2024 года для казахстанского рынка новых автомобилей выдалось особенно результативным. Было продано 21 491 легковой автомобиль, включая легкую коммерческую технику, передает Kolesa.kz. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в нынешнем месяце показатели выросли на 18,3%.
В октябре 2024 года модельный рейтинг продаж в Казахстане возглавил Chevrolet Cobalt с 5 857 проданными единицами, что составляет значительную часть общих продаж бренда. На втором месте — Hyundai Tucson с 1 327 проданными автомобилями, а третью позицию занял Kia Sorento с 746 единицами. Далее следуют Kia Sportage (734 единиц) и Hyundai Elantra (673 единиц). Примечательно, что в топ-10 вошла Toyota Camry нового поколения, занявшая восьмое место с 516 проданными автомобилями.
По итогам десяти месяцев лидером продаж в Казахстане остается Hyundai с 34 169 проданными автомобилями. Успешные продажи Chevrolet в октябре позволили марке занять вторую позицию с результатом 22 045 единиц. Третье место занимает Kia с 19 740 проданными авто. В топ-5 также вошли Chery (11 976 единиц) и Jac (9 087 единиц).
Топ-10 марок на рынке новых автомобилей по итогам октября 2024 года
|Позиция
|Марка
|Продажи за октябрь 2024 года (ед.)
|1
|Chevrolet
|6265
|2
|Hyundai
|2955
|3
|Kia
|2412
|4
|Chery
|1385
|5
|Haval
|1329
|6
|Toyota
|1176
|7
|JAC
|981
|8
|Jetour
|907
|9
|Geely
|652
|10
|Changan
|618
Топ-10 марок на рынке новых автомобилей по итогам десяти месяцев 2024 года
|Позиция
|Марка
|Продажи за десять месяцев 2024 год (ед.)
|1
|Hyundai
|34 169
|2
|Chevrolet
|22 045
|3
|Kia
|19 470
|4
|Chery
|11 976
|5
|JAC
|9087
|6
|Toyota
|8579
|7
|Haval
|8221
|8
|Jetour
|7437
|9
|Changan
|6734
|10
|Geely
|6259