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Социум

Названа самая популярная марка автомобиля в Казахстане

В октябре 2024 года модельный рейтинг продаж в Казахстане возглавил Chevrolet Cobalt с 5 857 проданными единицами, что составляет значительную часть общих продаж бренда. На втором месте — Hyundai Tucson с 1 327 проданными автомобилями, а третью позицию занял Kia Sorento с 746 единицами. Далее следуют Kia Sportage (734 ед.) и Hyundai Elantra (673 ед.). Примечательно, что в топ-10 вошла Toyota Camry нового поколения, занявшая восьмое место с 516 проданными автомобилями.
Жулдызхан Хасангалиева
Названа самая популярная марка автомобиля в Казахстане

Начало заключительного квартала 2024 года для казахстанского рынка новых автомобилей выдалось особенно результативным. Было продано 21 491 легковой автомобиль, включая легкую коммерческую технику, передает Kolesa.kz. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в нынешнем месяце показатели выросли на 18,3%.

В октябре 2024 года модельный рейтинг продаж в Казахстане возглавил Chevrolet Cobalt с 5 857 проданными единицами, что составляет значительную часть общих продаж бренда. На втором месте — Hyundai Tucson с 1 327 проданными автомобилями, а третью позицию занял Kia Sorento с 746 единицами. Далее следуют Kia Sportage (734 единиц) и Hyundai Elantra (673 единиц). Примечательно, что в топ-10 вошла Toyota Camry нового поколения, занявшая восьмое место с 516 проданными автомобилями.

По итогам десяти месяцев лидером продаж в Казахстане остается Hyundai с 34 169 проданными автомобилями. Успешные продажи Chevrolet в октябре позволили марке занять вторую позицию с результатом 22 045 единиц. Третье место занимает Kia с 19 740 проданными авто. В топ-5 также вошли Chery (11 976 единиц) и Jac (9 087 единиц).

 Топ-10 марок на рынке новых автомобилей по итогам октября 2024 года

ПозицияМаркаПродажи за октябрь 2024 года (ед.)
1Chevrolet6265
2Hyundai2955
3Kia2412
4Chery1385
5Haval1329
6Toyota1176
7JAC981
8Jetour907
9Geely652
10Changan618

Топ-10 марок на рынке новых автомобилей по итогам десяти месяцев 2024 года

ПозицияМаркаПродажи за десять месяцев 2024 год (ед.)
1Hyundai34 169
2Chevrolet22 045
3Kia19 470
4Chery11 976
5JAC9087
6Toyota8579
7Haval8221
8Jetour7437
9Changan6734
10Geely6259

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