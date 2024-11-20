Названа самая популярная марка автомобиля в Казахстане

Начало заключительного квартала 2024 года для казахстанского рынка новых автомобилей выдалось особенно результативным. Было продано 21 491 легковой автомобиль, включая легкую коммерческую технику, передает Kolesa.kz. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в нынешнем месяце показатели выросли на 18,3%.

В октябре 2024 года модельный рейтинг продаж в Казахстане возглавил Chevrolet Cobalt с 5 857 проданными единицами, что составляет значительную часть общих продаж бренда. На втором месте — Hyundai Tucson с 1 327 проданными автомобилями, а третью позицию занял Kia Sorento с 746 единицами. Далее следуют Kia Sportage (734 единиц) и Hyundai Elantra (673 единиц). Примечательно, что в топ-10 вошла Toyota Camry нового поколения, занявшая восьмое место с 516 проданными автомобилями.

По итогам десяти месяцев лидером продаж в Казахстане остается Hyundai с 34 169 проданными автомобилями. Успешные продажи Chevrolet в октябре позволили марке занять вторую позицию с результатом 22 045 единиц. Третье место занимает Kia с 19 740 проданными авто. В топ-5 также вошли Chery (11 976 единиц) и Jac (9 087 единиц).

Топ-10 марок на рынке новых автомобилей по итогам октября 2024 года

Позиция Марка Продажи за октябрь 2024 года (ед.) 1 Chevrolet 6265 2 Hyundai 2955 3 Kia 2412 4 Chery 1385 5 Haval 1329 6 Toyota 1176 7 JAC 981 8 Jetour 907 9 Geely 652 10 Changan 618

Топ-10 марок на рынке новых автомобилей по итогам десяти месяцев 2024 года