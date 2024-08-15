В ведомстве отметили, что настоящее время в аварийном состоянии находятся 16 школ области.

Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, они осуществляют государственный санитарно-эпидемиологический надзор за 1359 детско-юношескими объектами по области.

В ведомстве отметили, что настоящее время в аварийном состоянии находятся 16 школ области:

школа им.М. Утемисова в Акжайыкском районе;

школа в посёлке Коныс и посёлке Сатыбалды Казталовского района;

средняя общеобразовательная школа №1 в Бурлинском районе, Пугачевская школа-ясли-комплекс, Кентубекская ОШ;

в Жанибекском районе СОШ имени А.Оразбаева, СОШ имени Ғ.Қараш, СОШ Тегісшіл;

в Каратобинском районе школы в посёлках Жаксыбай и Толен;

школа в посёлке Айнабулак Таскалинского района;

средняя общеобразовательная школа №43 и школа-лицей №27 имени М. Маметовой в Уральске.

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев отметил, что акты об аварийности им представил уполномоченный орган.

— Для решения вопроса в области запланировали строительство 18 общеобразовательных школ в рамках проекта «Комфортная школа», — пояснил он.

По его словам, в этом году по области открылись 18 загородных оздоровительных лагерей. На сегодняшний день восемь из них уже завершили свою работу. На объектах случаев пищевых отравлений среди детей не зарегистрировано.