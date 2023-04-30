Их возведут в Бурлинском районе, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Две частные школы планируют построить в ЗКО Иллюстративное фото из архива «МГ» В рамках пилотного национального проекта «Комфортная школа» в 2023 году начнётся строительство школ в микрорайоне Строительный-4 на 900 мест. На месте признанной аварийной школы №1 Аксая будет построена новая школа на 300 мест, а также школа на 600 мест появится в селе Пугачево. Кроме этого, в 2024 году планируется начать строительство школы на 1200 мест в 14 микрорайоне города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.