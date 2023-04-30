Когда «Медицинский поезд» посетит Атыраускую область
Специалисты проведут бесплатное медицинское обследование и диагностику жителей отдалённых станций, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото: КТЖ
В пресс-службе «Казакстан темир жолы» сообщили, что 26 апреля со станции Алматы-2 стартовал медицинский поезд, который будет курсировать до шестого декабря. Его маршрут охватит регионы, в которых отсутствуют медицинские кабинеты.
— В этом году население отдалённых станций вновь имеет возможность пройти бесплатное обследование и лечение у квалифицированных специалистов: терапевта, стоматолога, офтальмолога, лора, хирурга, уролога, маммолога, педиатра и других. Поезд будет оснащён современным диагностическим и лечебным оборудованием, УЗИ, флюорографическим аппаратом, мини-операционной, лабораторией, средствами связи для беспроводного доступа к интернету, — рассказали в КТЖ.
Стало известно, когда состав с медиками посетит Атыраускую область:
Ганюшкино — 2 и 3 сентября,
Афанасьево — 3 — 5 сентября,
Исатай — 5 — 7 сентября,
Нарын — 7 — 9 сентября,
Ак-Кистау — 9 — 11 сентября,
Атырау — 11 сентября,
Макат — 12 сентября,
Жамансор — 12 — 13 сентября,
Мукур — 13 — 15 сентября,
Сагиз — 15 — 17 сентября.
