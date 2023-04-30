– Все несчастные случаи не носят какие-либо техногенные характеры, а сопровождается лишь человеческими факторами, как отсутствие контроля со стороны работодателя, не соблюдения техники безопасности самими работниками, необеспечение средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой. Практически все несчастные случаи можно было предотвратить с помощью комплекса общеизвестных мер, обеспечивающих безопасность на рабочих местах, — отметил Асылулан Дасжанов.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Руководитель управления по инспекции труда ЗКО Асылулан Досжанов рассказал, что с начала 2023 года проведено 20 специальных расследований несчастных случаев, 13 из которых связаны с производством. На рабочих местах пострадали 13 работников, 12 из которых получили тяжёлые травмы, один человек скончался. Основными причинами несчастных случаев стали грубая неосторожность пострадавшего, неудовлетворительная организация производства работ, нарушение ПДД, недостатки в обучении безопасным приёмам труда.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.