12 человек получили тяжёлые травмы, один работник погиб, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Аким ЗКО проверил ход строительства элитного жилого комплекса Иллюстративное фото из архива «МГ» Руководитель управления по инспекции труда ЗКО Асылулан Досжанов рассказал, что с начала 2023 года проведено 20 специальных расследований несчастных случаев, 13 из которых связаны с производством.  На рабочих местах пострадали 13 работников, 12 из которых получили тяжёлые травмы, один человек скончался. Основными причинами несчастных случаев стали грубая неосторожность пострадавшего, неудовлетворительная организация производства работ, нарушение ПДД, недостатки в обучении безопасным приёмам труда.
– Все несчастные случаи не носят какие-либо техногенные характеры, а сопровождается лишь человеческими факторами, как отсутствие контроля со стороны работодателя, не соблюдения техники безопасности самими работниками, необеспечение средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой. Практически все несчастные случаи можно было предотвратить с помощью комплекса общеизвестных мер, обеспечивающих безопасность на рабочих местах, — отметил Асылулан Дасжанов.
