– Учитывая сезонный характер и погодные условия, основное внимание уделяется противопожарному состоянию лагерей. Мы взяли на учёт 10 детских летних оздоровительных лагеря, которые относятся к высокой степени риска. Значительная их часть находится за городом, в том числе в лесостепных зонах. В 2022 году проверено два летних оздоровительных лагеря, в которых выявлено 16 нарушений. За нарушения требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечено два юридических лица на общую сумму 45 945 тенге, — говорит Темиржан Танжанов.В этом году пожарные собираются проверить два детских летних оздоровительных лагеря в Таскалинском и Сырымском районах. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
