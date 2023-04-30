– Учитывая сезонный характер и погодные условия, основное внимание уделяется противопожарному состоянию лагерей. Мы взяли на учёт 10 детских летних оздоровительных лагеря, которые относятся к высокой степени риска. Значительная их часть находится за городом, в том числе в лесостепных зонах. В 2022 году проверено два летних оздоровительных лагеря, в которых выявлено 16 нарушений. За нарушения требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечено два юридических лица на общую сумму 45 945 тенге, — говорит Темиржан Танжанов.

Начальник управления гражданской обороны ДЧС ЗКО Темиржан Танжанов рассказал, что за последние пять лет на территории региона в результате пожаров погибли двое детей. Ещё четверополучили различные травмы.В этом году пожарные собираются проверить два детских летних оздоровительных лагеря в Таскалинском и Сырымском районах.