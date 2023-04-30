По информации пресс-службы акима города, в связи с предстоящими мероприятиями, приуроченными к празднованию Дня единства народа Казахстана, 30 апреля с 14:00 до 18:00 и 1 мая с 8:00 до 16:00 будет перекрыта дорога по проспекту Назарбаева от улицы Досмухамедова до улицы Сарайшык. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.