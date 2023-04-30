Случай произошел 29 апреля около 17:00 в микрорайоне "Гейт Сити" Илийского района. По информации пресс-службы РОСО МЧС РК, поступило сообщение от ДЧС Алматинской области, что на строительной площадке человеку зажало ногу. Во время погрузки песка 35-летний рабочий неудачно споткнулся, в результате правая нога оказалась зажатой в бетономешалке. Оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда из пяти человек и четырех спасателей Оперативно-спасательного отряда города Кунаев незамедлительно выехали на место. По прибытию спасатели МЧС при помощи болгарки высвободили зажатую ногу пострадавшего, она была сломана. Мужчина был в шоковом состоянии, его передали бригаде скорой помощи, которая увезла его в больницу. Спасатели призывают быть внимательнее на объектах повышенной опасности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.