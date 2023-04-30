Руслан Утепов найден живым и невредимым, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мужчина пропал в Уральске Руслан Утепов 37-летний Руслан Утепов пропал 28 апреля. Родственники забили тревогу, когда телефон мужчины оказался отключен. Сегодня, 30 апреля сестра Руслана Утепова Эльмира сообщила, что брат был найден живым и невредимым. – Он сам пришел домой, всё хорошо. Подробностей пока не знаю, - сказала женщина. Родные Руслана выразили благодарность сотрудникам полиции, которые незамедлительно приступили к поискам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  