Для обучения необходимо заранее зарегистрироваться на сайте. Бесплатные курсы по IT-технологиям проведут в Аксае (на выходные) Как сообщили в акимате Бурлинского района, третьего мая с 11:00 до 14:00 будут проводиться бесплатные курсы по обучению современным IT-навыкам по направлениям «Веб-мастер» и «IT - инженер по тестированию». Курсы проводит общественный фонд «ITeachMe» по адресу: Аксай, улица Жастар, 11/2А. Возраст участников — от 18 до 28 лет. Для обучения необходимо зарегистрироваться по ссылке. По вопросам регистрации звонить по номерам:
  • 8 (71133) 52-0-38,
  • 8 705 570 97 40 — Айгуль,
  • 8 702 286 27 16 — Светлана.
