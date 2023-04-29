– Обычно он ездит на работу на машине, но вчера оставил ее дома. При себе был телефон, вчера звонки доходили, но сегодня телефон отключен. Документы тоже при себе. Он не пьет, ранее из дома не уходил, проблем со здоровьем нет, немного заикается. Очень за него переживаем, - говорит Эльмира.Рост Руслана Утепова примерно 170 сантиметров, глаза карие, среднего телосложения. В день пропажи был одет в синюю футболку, черные джинсы и черную джинсовую куртку. Родственники уже написали заявление в полицию и сейчас поисками мужчины занимаются стражи порядка. Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Руслана Утепова родственники просят сообщить по телефонам: 8 775 688 63 05, 8 777 143 0458. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
