Они доставлены в отдел полиции, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Потасовку со стрельбой сняли на видео в ЗКО Скриншот с видео В социальных сетях распространяется ролик, который был снят в одном из дворов Аксая. На видео запечатлён момент потасовки между мужчинами, после чего один из них убегает, а другие догоняют его. В какой-то момент звучат несколько хлопков, похожие на выстрелы. В пресс-службе департамента полиции ЗКО позже сообщили, что принятыми мерами все участники конфликта установлены и доставлены в полицию. По данному факту начато досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство совершенное с применением газового оружия".
– Проводятся следственные действия для более подробного установления обстоятельств дела. Прокуратурой района дано письменное указание. Жертв и пострадавших нет, - сообщили в полиции.
Иную информацию в интересах следствия полицейские разглашать не стали. Видео выложено в нашем Telegram. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  