Стражи порядка разыскивают участников инцидента, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Потасовку со стрельбой сняли на видео в ЗКО В социальных сетях распространяется ролик, который был снят в одном из дворов Аксая. На видео запечатлён момент потасовки между мужчинами, после чего один из них убегает, а другие догоняют его. В какой-то момент звучат несколько хлопков, похожие на выстрелы. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что факт зарегистрирован в отделе полиции Бурлинского района. Стражи порядка устанавливают личности участников инцидента и выясняют обстоятельства произошедшего. Видео выложено в нашем Telegram. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.