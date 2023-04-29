Осадки не прогнозируются. Погода на 14 мая По данным РГП "Казгидромет", 30 апреля на западе Казахстана ожидается теплая погода без осадков.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +27..+29 градусов, ночью похолодает до +12..+14 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +32..+34 градусов, ночью +18..+20 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +23..+25 градусов. Ночью похолодает до +9..+11 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +28..+30 градусов, ночью опустятся до +18..+20 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +22..+24 градусов, ночью похолодает до +12..+14 градусов.
