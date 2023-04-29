Фото Медета Медресова ДТП произошло сегодня, 29 апреля, по улице Жангир хана. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, пассажирский автобус №22 столкнулся с ВАЗ-2110. Среди пассажиров пострадавших нет. Иные обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции. По факту ДТП составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.