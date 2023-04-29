– По результатам медицинского освидетельствования у правонарушителей выявлено «средняя» степень алкогольного опьянения. В отношении иностранных граждан составлен административный протокол по статье 440 КоАП РК "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения" и наложен штраф в размере 17 250 тенге. Среди них, 28-летний мужчина привлечен к административной ответственности по статье 434-2 КоАП за загрязнение мест общего пользования и оштрафован на 5 МРП. Кроме того 42-летнему пассажиру составлен еще один административный протокол по статье 434 КоАП РК за мелкое хулиганство, - сообщили транспортные полицейские.

Иллюстративное фото из архива «МГ» В пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили, что 26 апреля в линейный отдел полиции в аэропорту города Алматы поступило сообщение от представителя «Air Astana». Сотрудник авиакомпании просил принять меры в отношении нескольких пассажиров, вылетающих рейсом Алматы–Атырау. В ходе проверки транспортные полицейские установили 28, 32, 38 и 42-летних граждан Китая. По словам заявителя во время регистрации на рейс правонарушители вели себя неадекватно, находились в нетрезвом состоянии, выражались нецензурной бранью и загрязняли место общего пользования.Материал направлен в специализированный межрайонный административный суд Алматы для принятия процессуального решения.