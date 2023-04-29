– К примеру, благодаря оказанию юридической помощи одному человек продлён трудовой договор, троим работникам взыскана зарплата на сумму 2,2 миллиона тенге. Осуществлен антикоррупционный мониторинг портала goszakup.gov.kz, выявлено 23 фактов нарушений законодательства о госзакупках.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Представитель филиала РОО «Әділдік жолы» Бауыржан Ахметжан говорит, что с начала этого года за квалифицированной помощью к ним обратились 165 жителей региона, которые написали 30 заявлений. Из них, по банковской системе – девять обращений, трудовому спору – пять, инфраструктуре (связь, транспорт) – четыре, обеспечению личных прав – три, вопросы бизнеса – два, земле, медицине, образование, жалоба на следствие по одному и другое – три. Из всех обращений положительно решились 13.Анализом портала gov.kz выявили отсутствие сведений и не заполнение нужных данных на сайтах местного исполнительного органа, а именно управления – 4, отделы – 2, райотделы – 51. После критики общественников все необходимые процедуры ими сделаны. Направлено в Генпрокуратуру антикоррупционный анализ о незаконном получении 19,6 гектаров земельного участка на берегу реки Чаган в районе Байтерек.