– Конкурс проходил в Татарском центре и музее Тукая среди учеников младшей и старшей групп. Отрадно, что Тукай звучит на поэтической родине на нескольких языках: дети читали его произведения на русском, татарском, казахском и английском языках. Помимо этого, прошел конкурс рисунков среди воспитанников художественной школы Гумарова. Их работы мы отправили в Казань, которые сегодня, в День рождения татарского поэта, представлены в литературном музее, – поделился директор музея Тукая Марат Багаутдинов.В конкурсе приняли участие около 80 человек, среди них первые места присудили ученице СОШ №6 имени Макаренко Асме Мир и ученику школы-лицея №38 Мурату Оркен, а Гран-при ученицам 2 «А» класса СОШ №6 имени Макаренко Софии Шаблыко и СОШ №47 имени Мырзалиева Гульден Мухамбетжан. Участники мероприятия возложили цветы к памятнику великого татарского поэта, и прочитали его стихотворения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.атериала, фотографии и видеоматериалы в пабликах ФБ, ВК, ОК Instagram. Георгий ЖОРОВ, фото автора
