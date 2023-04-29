Иллюстративное фото из архива «МГ» Дело рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Атырауской области. Мужчину обвиняли по статье 435 КоАП «Хулиганство, совершённое несовершеннолетним». Дело в том, что сын подсудимого залил верблюжье молоко в маслозаливную горловину трактора, который принадлежал садоводческому обществу «Спектр». На судебном заседании законный отец подростка полностью признал вину и попросил назначить мягкое наказание. Суд, с учётом материального положения отца ребёнка, полного признания им вины, с уменьшением размера административного штрафа на 30%, назначил штраф на сумму 16 905 тенге. Постановление суда вступило в законную силу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.