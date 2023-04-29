Иллюстративное фото из архива «МГ» В последний месяц весны казахстанцы отмечают три праздника. ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать первого, восьмого и девятого мая. В субботу, шестого мая, выйдут на работу только сотрудники дежурных ЦОНов и спецЦОНов и будут обслуживать граждан до 13:00. После праздников 10 мая все центры обслуживания населения продолжат работать по обычному графику. Обычные центры обслуживания населения принимают граждан в будние дни с 9:00 до 18:00, дежурные — в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00 часов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.