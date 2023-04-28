По данным «Казгидромета», на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды. Усиление ветра ожидается в ЗКО Иллюстративное фото из архива «МГ» По республике ожидаются усиление ветра, туман.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +25..+27 градусов, ночью похолодает до +9..+11 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +28..+30 градусов, ночью +15..+17 градусов. Ветер до 9 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +25..+27 градусов. Ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер до 6 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +25..+27 градусов, ночью опустятся до +15..+17 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +24..+26 градусов, ночью похолодает до +12..+14 градусов. Ветер до 13 метров в секунду.
