Фото из архива «МГ» Заместитель руководителя алматинского департамента санитарно-эпидемиологического контроля Гаухар Каткенова рассказала, в этом сезоне специалисты проверят воду в 30 водоёмах. Брать пробы на микробиологические, санитарно-химические и паразитологические показатели будут каждый месяц. В городе определены четыре зоны для купания:
  • БАК имени Кунаева – пляж «Роща Баума»;
  • БАК имени Кунаева – пляж «Зона отдыха «Гульдер»;
  • озеро Сайран на восточной стороне Алмалинского района – пляж 200 метров в южном направлении от улицы Толе би,
  • западная сторона озера в Ауэзовском районе – пляж 300 метров в южном направлении от улицы Толе би до пирса.
По словам Каткеновой, с мая по сентябрь эпидемиологи будут проверять воду в Сайране. Если в этом году её пустят в БАК (не подавалась из-за строительства развязки на Рыскулова), брать пробы будут и там. Стоит отметить, что в прошлом году в Сайране нашли кишечную палочку. В этом году дно озера очищают и планируют завершить работы до конца мая.