Сумму выплат утвердил маслихат Алматы. Пожилую супружескую пару связали и ограбили в селе ЗКО Иллюстративное фото из архива «МГ» Накануне аким Алматы сказал, что в бюджете были заложены выплаты каждому ветерану Великой Отечественной войны ко Дню Победы в размере миллиона тенге. Однако глава города просил поднять сумму выплат до полутора миллионов тенге. 28 апреля депутаты маслихата единогласно одобрили предложение. Также 889,9 млн тенге выделили на выплаты другим категориям населения в честь праздника:
  • по 100 тысяч тенге – приравненные к участникам ВОВ,
  • по 50 тысяч тенге – участникам трудового фронта,
  • по 100 тысяч тенге – ветеранам боевых действий на территории других государств,
  • по 50 тысяч тенге – жёнам умерших участников, инвалидов ВОВ,
  • по 100 тысяч тенге – семьям погибших в Афганистане и других государств.
В пресс-службе маслихата добавили, что депутаты примут непосредственное участие в поздравлении ветеранов и оказании им дополнительной помощи. Основное празднование Дня Победы пройдёт в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Будет как возложение цветов, так и праздничный концерт. Мероприятия пройдут в каждом районе мегаполиса.