В Уральске изменился тариф на тепло и горячую воду
Тепло и горячая вода подорожали на 14%, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Антимонопольное ведомство рассмотрело заявку АО «Жайыктеплоэнерго» на утверждение нового предельного тарифа на подогрев воды и тепловую энергию на 2023-2028 годы. Предприятие просило утвердить тариф на уровне 6 487.09 тенге за 1 Гкал. Сейчас действует тариф в 3 995,73 тенге за 1Гкал, который был утверждён в 2016 году.
– В связи с истечением срока действия предельного тарифа, действовавшего на период 2016-2020 годов, АО «Жайыктеплоэнерго» подана заявка на утверждение предельного уровня тарифов на 2023-2028 годы. Основной причиной подачи заявки послужило отсутствие инвестиционных составляющих, увеличение стоимости на сырьё и материалы, заработной платы сотрудников предприятия. Необходимо отметить, что по истечении срока ранее утвержденного тарифа «Жайыктеплоэнерго» работает по тарифу без учёта средств, направляемых на реализацию инвестиционной программы, — подчеркнула руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО Гульжаз Казбекова.
Антимонопольщики, проанализировав заявку, а также учитывая мнение потребителей, которые были озвучены на публичных слушаниях 24 марта, утвердили тарифы и тарифные сметы для АО «Жайыктеплоэнерго» на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией 2023-2028 годы.
Таким образом, с 1 июня 2023 года среднеотпускной тариф без НДС на 2023 год составит 5 434,82 тенге за 1 Гкал (рост 14,02%).
Например, если ранее за отопление однокомнатной квартиры площадью в 33 квадратных метра уральцы платили 4 122 тенге за 1 Гкал с учётом НДС, то по новому тарифу эта стоимость повысится до 4 699 тенге. Рост составит порядка 673 тенге. За отопление двухкомнатной квартиры площадью 46 квадратных метров платили 5 745 тенге, то в новом отопительном периоде нужно будет платить 6 551 тенге и разница составит 938 тенге.
– Хотелось бы отметить, что в рамках утверждённых тарифов на 2023-2028 годы будет реализовываться утверждённая совместно с компетентным органом инвестиционная программа на сумму 3,5 миллиарда тенге, которые будут направлены на расширение и модернизацию предприятия. Вся тарифная смета, затраты на инвестиционную программу будут на постоянном контроле, и в случае неосвоения этих средств, будет вводится временный компенсирующий тариф для возврата необоснованных доходов, — отметила Гульжаз Казбекова.
Новый тариф вступает в силу с первого июня 2023 года.
