Фото Медета МЕДРЕСОВА 20 апреля сухая трава загорелась в районе Перевалочной рощи в Уральске. Дым был виден со всех частей города, уральцы были напуганы. Начальник управления государственного пожарного контроля Мереке Жумагалиев рассказал, что основной причиной возгораний на природе является человеческий фактор. То есть неосторожное обращение населения с огнём или нарушение правил пожарной безопасности. Малейшая искра может послужить источником горения. А люди бросают непотушенные сигареты, спички, сжигают мусор в ветреную погоду, оставляют тлеющие костры. И садоводческие товарищества, которых вокруг Уральска без малого 170, не исключение.

В 2022 году произошло 28 пожаров и 11 возгораний сухой травы вблизи садоводческих товариществ Уральска. Общая площадь горения составила 37 гектаров. С начала года уже зарегистрировано два лесных пожара и 21 возгорание сухой травы на территории садоводческих товариществ.

— Огонь быстро распространяется в ветреную погоду. В таких условиях огонь очень сложно контролировать и тушить. Тушение пожара в Перевалочной роще, произошедший 20 апреля, затруднилось отсутствием проездов пожарной техники к очагам возгораний, а также частым изменением направления ветра. Тушение в основном проводилось в пешем порядке, — отметил начальник управления.

— На сегодня провели 51 рейдовое мероприятие. К административной ответственности привлекли 26 нарушителей на сумму полтора миллиона тенге. Рейды проводят не только по выходным и праздникам, но и в жаркую погоду. К рейдовым мероприятиям привлекаем конную полицию, сотрудников управления природного пользования и территориальную инспекцию лесного хозяйства, — поделился Мереке Жумагалиев.

Сумма ущерба лесных пожаров за прошлый год составила 309 200 тенге за весь период. В 2021 году ущерб составил более 44 000 000 тенге по 32 пожарам. По пожарам, произошедшим в этом году, сумма ущерба устанавливается. Пострадавшими считаются люди, которые погибли во время пожара, получили разные травмы, увечья или ожоги. Таких случаев не зарегистрировано на сегодняшний день, сообщили в управлении ДЧС.По его словам, для профилактики лесных пожаров и возгораний создано 14 мобильных групп, в составе которых 75 человек.